Niet eerder uitgebrachte audio-opnames van een concert van André Hazes in Benidorm verschijnen op 21 augustus op vinyl. De opnames lagen jarenlang in de kast, vertelt Paul Schuurman, eigenaar van The Van Studio's in Spakenburg, aan RTV Utrecht.

Het gaat om opnames van een concert dat Hazes gaf op 4 augustus 1998 in het Spaanse Benidorm. De opkomst viel destijds tegen. Er stond oorspronkelijk ook een optreden gepland op 5 augustus, maar dat ging niet door.

"Als ik de tapes nu beluister, dan was het gewoon een heel goed concert", zegt Schuurman tegen RTV Utrecht. "Ik heb er niks aan dat het bij mij in de kast ligt."