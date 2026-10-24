Ook actrice Sandra Hüller speelt rol in Doomsday

Ook de Duitse actrice Sandra Hüller is te zien in de nieuwe Marvel-film Avengers: Doomsday, die half december gaat draaien. Dat meldt The Hollywood Reporter. Producent Marvel wil het nieuws bevestigen noch ontkennen. Het is niet bekend welke rol Hüller precies speelt.

Hüller geldt als een van de grootste Duitse filmsterren. Zij was onder meer te zien in de films Anatomy of a Fall, Project Hail Mary en Digger. Op fanfora wordt gespeculeerd over welke kleine rol zij mogelijk kan hebben. De meeste mensen vermoeden dat zij te zien is als moeder van Doom, de grote nieuwe schurk van de film.

In Avengers: Doomsday komen vrijwel alle acteurs terug uit de Marvel-serie. Het project is omgeven door geheimzinnigheid, maar de kaartverkoop gaat nu al door het dak. In Nederland zijn er twee maanden voor de première al meer dan 100.000 kaarten verkocht.