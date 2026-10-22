Ook Chris Peters en Peter Paul Muller in Mabel & Margarita-serie

Onder meer Peter Paul Muller, Chris Peters en Nasrdin Dchar voegen zich bij de cast van de nieuwe koningshuis-serie Mabel & Margarita. Hannah Hoekstra, Florence Vos Weeda en Roos Dickmann spelen de vriendinnen van prinses Mabel in de Máxima-spinoff.

Donderdag werd bekendgemaakt dat Peters, die momenteel op Videoland te zien is als Marco van Basten in de serie Basta, de rol van Edwin de Roy van Zuydewijn vertolkt, in de nieuwe serie de vriend van prinses Margarita. Eerder deze maand won hij een Gouden Kalf voor deze rol. Muller speelt Michel Sanders, onderzoeker bij de BVD, later de AIVD, en Dchar is te zien als HP/De Tijd-journalist Thieu Vaessen. Verder maken Tine Joustra (prinses Irene), Vincent van der Valk (Klaas Bruinsma), Guy Clemens (Eef Brouwers, directeur BVD) en Teunie de Brouwer (Carolina, de zus van Margarita) hun opwachting in de serie.

De spinoff van de populaire serie over koningin Máxima gaat over de prinsessen Mabel en Margarita, die in de jaren 90 steeds meer in de publiciteit kwamen. Eerder werd al bekendgemaakt dat Claire Bender de rol van Mabel speelt, wat ze ook al deed in de Máxima-serie. Laura Bakker speelt de rol van prinses Margarita.

Mabel & Margarita is in 2027 te streamen bij Videoland. De serie wordt geregisseerd door Saskia Diesing, Joosje Duk en Hiba Vink.