Ook in de vierde aflevering van dit seizoen van Het Sinterklaasjournaal is niet bekendgemaakt wie Stefan de Walle opvolgt. In de kinderserie, die voorafgaat aan de aankomst van Sint, is Sinterklaas nog steeds kwijt.

De NTR meldde in september dat De Walle, die vijftien jaar de mijter droeg, ging stoppen met zijn speciale functie. De exacte reden voor het afscheid werd niet gedeeld. De acteur zelf liet doorschemeren dat hij de keuze niet zelf heeft genomen. De NTR heeft sinds september geen antwoord gegeven op de vraag waarom De Walle is gestopt.

Volgens de NTR zal zaterdag in Grave, bij de officiële intocht, wel te zien zijn wie de nieuwe Sinterklaas is.