Justin Bieber is officieel toegevoegd aan de lijst van artiesten die optreden in de rust van de finale van het WK voetbal. Ook onder anderen Burna Boy, Coldplay en The Muppets voegen zich op 19 juli bij de al eerder aangekondigde BTS, Shakira en Madonna, heeft voetbalbond FIFA woensdag bekendgemaakt.

Voor Bieber, over wiens komst vorige week al werd gefluisterd, wordt zijn optreden bij de zogeheten halftimeshow zijn eerste publieke verschijning sinds zijn veelbesproken headlinerset op Coachella in april. Die zorgde in hitlijsten over de hele wereld voor een hernieuwde belangstelling voor zijn oude muziek.

"Het WK voetbal brengt de wereld op een unieke manier samen zoals niets anders dat kan", zegt Bieber in het persbericht. "Ik ben dankbaar dat ik deel mag uitmaken van deze halftimeshow."

Tijdens de opening van het WK voetbal waren er ook al optredens van verschillende grote artiesten. Eerder was al bekend dat Coldplay zou meehelpen bij het samenstellen van de elf minuten durende finaleshow.

Welke teams het tegen elkaar opnemen in de finale is nog niet bekend. Marokko, Frankrijk, Noorwegen, Engeland, Spanje, België, Argentinië en Zwitserland zijn nog in de race.