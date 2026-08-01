In navolging van The Odyssey heeft ook een uitgelekte versie van Spider-Man: Brand New Day op X gestaan. De nieuwste film met Tom Holland in de rol van de superheld stond een paar uur op het platform, voordat hij offline werd gehaald.

De gelekte video was volgens Variety door miljoenen accounts gezien. Filmstudio Sony gaf geen commentaar op het lek. Brand New Day wist deze week al voor de officiële release in de Verenigde Staten records te breken. De film bracht met voorpremières in de VS 72 miljoen dollar op.

Vorige maand stond ook al een illegale versie van The Odyssey op het berichtenplatform van Elon Musk. Ook die film werd miljoenen keren bekeken voordat deze offline werd gehaald.