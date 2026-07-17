Openbaar afscheid en besloten uitvaart Bonnie Tyler in augustus

Fans van Bonnie Tyler kunnen op 15 augustus afscheid nemen van de zangeres die vorige week plotseling overleed. Dat meldt de BBC vrijdag. Tyler stierf op 75-jarige leeftijd in een ziekenhuis in Portugal, nadat ze daar eerder in een coma had gelegen na een spoedoperatie aan haar darmen.

De kist met daarin het lichaam van de Welshe zangeres wordt op zaterdag 15 augustus naar haar huis in Mumbles gebracht. Mensen worden uitgenodigd om voorafgaand hieraan hun eer te betuigen aan Tyler door zich te verzamelen op Newton Road en daar een rij te vormen. Op maandag 17 augustus wordt het leven van Tyler gevierd in St Mary's Church in Swansea, waarna de Total Eclipse of the Heart-zangeres terugkeert naar haar geboorteplaats Skewen in Wales. Daar vindt de uitvaart in besloten kring plaats.

Volgens een bericht van de uitvaartondernemer is het de bedoeling dat alleen de familie van Tyler bloemen meebrengt. Fans die iets willen doen, kunnen doneren aan het kinderziekenhuis Noah's Ark Children's Hospital for Wales en aan Cerebral Palsy Cymru, een non-profitorganisatie die zich inzet voor kinderen die aan hersenverlamming lijden. Tyler was van beide beschermvrouwe.