De Israeli American Council (IAC) is een petitie gestart waarin wordt geëist dat Macklemore niet langer het voorprogramma verzorgt in de Loop-tournee van Ed Sheeran. Dat melden verschillende Amerikaanse media, waaronder tijdschrift Variety. Aanleiding zijn de politiek getinte opmerkingen die de 43-jarige rapper vrijdag en zaterdag maakte tijdens de shows in New Jersey.

Macklemore sprak tijdens de concerten zijn steun uit voor de bevolking van Gaza en de bezette Westelijke Jordaanoever. Hij zei dat hij wilde dat mensen daar weten dat ze niet vergeten worden. "Ik geloof dat ieder mens op deze aarde precies dezelfde vrijheid verdient", aldus de artiest. Op sociale media gaven diverse concertbezoekers aan dat ze de show hierdoor eerder hebben verlaten.

De IAC wil om die reden dat Macklemore wordt geschrapt van de resterende data van Sheerans tournee. "Dit was een concert van Ed Sheeran - geen politieke bijeenkomst, geen protest en geen activistische bijeenkomst", staat in de petitie. "De vraag is waar de grens moet worden getrokken wanneer een voorprogramma een wereldwijd concertplatform gebruikt om een eenzijdige politieke agenda te bevorderen." Er wordt niet vermeld hoeveel handtekeningen er zijn verzameld.

De Loop-tour begon in juni en eindigt half december. Vooralsnog verzorgt Macklemore nog zeven keer het voorprogramma van de show. Sheeran heeft nog niet publiekelijk gereageerd op de ophef.