De opnames van de nieuwe Nederlandse dramaserie Hemelrijk, over de Nederlandse koloniale geschiedenis, zijn grotendeels afgerond. Dat laat NTR zondag weten. Het is de bedoeling dat de vijfdelige dramaserie van regisseur Jim Taihuttu in het voorjaar van 2027 op NPO Start te zien is.

De hoofdrol in de serie is voor Denise Aznam, die eerder onder meer in de film De Oost en Flikken: Rotterdam speelde. In Hemelrijk erft Saskia een theeplantage waar ze tot kort daarvoor het bestaan niet van kende. Samen met haar tienerdochter Alex reist ze naar Indonesië om de vervallen plantage te verkopen. Aangekomen in de jungle wordt ze geconfronteerd met een onbekend én verzwegen familieverleden.

De opnames van de serie gingen in januari van start en vonden grotendeels plaats in Maleisië. Het is de eerste Nederlandse serie die in samenwerking met dat land is geproduceerd. Taihuttu, die het scenario schreef met meerdere co-auteurs, noemt Hemelrijk "een persoonlijk project voor mij. Wie we zijn, wordt gevormd door onze ouders en grootouders, inclusief hun geheimen en trauma's. Die verhalen blijven in ons voortleven, totdat we ze onder ogen zien, durven te doorgronden en omzetten in ons eigen verhaal."

Eerder maakte regisseur Taihuttu ook de film De Oost, over de politionele acties van Nederland in Indonesië na de Tweede Wereldoorlog. Nederlandse soldaten onderdrukten met harde hand de vrijheidsstrijd van de Indonesische bevolking. Hierbij vielen naar schatting 200.000 doden. De film kreeg goede recensies, maar veel veteranen vonden dat de film geen eerlijke weergave was van wat er zich in Indonesië heeft afgespeeld.