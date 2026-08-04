Spotify heeft in het tweede kwartaal van 2026 opnieuw meer gebruikers en betalende abonnees getrokken. Dat komt naar voren uit de dinsdag gepubliceerde halfjaarcijfers van het bedrijf. De Zweedse muziekstreamingdienst zag mede daardoor ook zijn omzet verder toenemen.

Spotify kwam in het tweede kwartaal uit op 777 miljoen actieve gebruikers, tegenover 761 miljoen een kwartaal eerder. Vorig jaar in het tweede kwartaal had de streamingdienst nog geen 700 miljoen actieve gebruikers.

Het aantal premiumgebruikers steeg in een jaar tijd van 276 miljoen naar 300 miljoen. Mede daardoor steeg de totale omzet van 4,2 miljard euro in het tweede kwartaal van 2025 naar een kleine 4,8 miljard euro in het tweede kwartaal van 2026. Dat is een toename van 14 procent.

Voor het aankomende kwartaal verwacht de streamingdienst dat het aantal gebruikers oploopt tot 788 miljoen en het aantal premiumgebruikers uitkomt op 305 miljoen. De omzet zou daarbij moeten uitkomen op 5 miljard euro.