Oprah Winfrey krijgt eigen muziek- en artshow in Sphere Las Vegas

De Amerikaanse presentatrice Oprah Winfrey presenteert komend voorjaar een nieuwe show in de Las Vegas Sphere. Tijdens de show Aha treden onder meer zanger Jacob Collier, dichter Ocean Vuong en gospelzangeres Wintley Phipps op, meldt entertainmentblad Variety. Het optreden wordt geregisseerd door filmcomponist Max Richter.

The Sphere is een bolvormige evenementenlocatie in de Amerikaanse stad Las Vegas. De oppervlakte van die bol is aan de buiten- en binnenzijde bedekt met ledschermen, zodat de visualisaties helemaal rondom het podium en het publiek worden geprojecteerd. "De eerste keer dat ik in The Sphere was, werd ik omver geblazen door dit technologische hoogstandje op het gebied van geluid en beeld", aldus Oprah. Volgens haar kan het bijzondere podium worden gebruikt "om meer bewustzijn en begrip te creëren voor onszelf en onze verbondenheid met elkaar".

Aha is te zien in het weekend van 2 tot en met 4 april.