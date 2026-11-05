Hans Paul Nieskens, oud-gitarist en oprichter van Volumia!, wil een vergoeding als zijn voormalige bandleden zonder hem een reünie organiseren onder de naam Volumia! Dat zei hij donderdag in de Amsterdamse rechtbank tegen zanger Xander de Buisonjé. Beide mannen hebben de naam Volumia! als merk laten registreren en vinden dat de ander daar geen recht op heeft.

Nieskens wil het liefst dat alle negen oorspronkelijke bandleden weer samen optreden, maar als dat niet mogelijk is, wil hij geld ontvangen voor het gebruik van de bandnaam. "Ik heb geen keus, dan geef ik maar een licentie", zei Nieskens toen de rechter hem vroeg wat hij met de merknaam wil als de andere bandleden niet met hem willen samenwerken. Volgens Nieskens heeft hij de bandnaam al die jaren beschermd. Bij een reünie wil hij dat ieder bandlid inclusief hijzelf er profijt van heeft. Ook wil hij dat de opbrengsten eerlijk worden verdeeld tussen alle bandleden.

De Buisonjé wil volgend jaar met zeven andere oud-bandleden weer optreden als Volumia!. Volgens zijn advocaat lopen er vergevorderde gesprekken met een concertpromotor over optredens in 2027. De zanger wil Nieskens daar niet bij hebben, omdat hij en de andere bandleden geen vertrouwen meer in hem hebben. "Dat ik met hem op het podium ga staan, gaat nooit gebeuren", zei De Buisonjé. Ook is het niet de eerste keer dat de mannen elkaar treffen in de rechtbank over de merknaam. "Ik ben er klaar mee. Ik heb veel kosten gemaakt. Op een gegeven moment is het genoeg. Voor mij is de maat vol", zei hij.

Oud-bandleden

Ook oud-bandleden Axel Lindelauf en Tamara Hoekwater lieten tijdens de zitting weten een reünie met Nieskens niet te willen. Volgens Lindelauf bestaat de wens om zonder Nieskens een reünie te organiseren al tien jaar en is het "onwaarschijnlijk" dat een reünie met de oprichter er gaat komen. "Het zou een fijne reünie moeten zijn", zei Hoekwater. "Achter de schermen was het soms een hel en dat wil ik niet meer meemaken." Nieskens zei geschrokken te zijn van de uitspraken van zijn voormalige bandgenoten.

De rechter liet blijken er weinig vertrouwen in te hebben dat de partijen er samen uitkomen. Nieskens staat open voor bemiddeling, maar De Buisonjé ziet dat niet zitten. Toen Nieskens werd gevraagd of hij de naam Volumia! kon loslaten, reageerde hij emotioneel. "Ik moet mijn kindje loslaten, dat bedoelt u?" De Buisonjé benadrukte dat de band ook voor hem veel betekent. "Ik heb werkelijk alle liedjes, tekst en muziek, geschreven. Het is net zo hard mijn kind als dat het zijn kind is."

Volumia! werd in 1992 opgericht en scoorde hits met nummers als Afscheid, Hou Me Vast en Blijf Bij Mij. De band ging in 2002 uit elkaar, waarna De Buisonjé een solocarrière begon. De rechtbank doet op 23 december schriftelijk uitspraak.