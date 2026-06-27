Optreden Hannah Mae bij TT Festival Assen gaat niet door

Het optreden van Hannah Mae op het TT Festival in Assen gaat zaterdag niet door. Dat liet de zangeres weten via sociale media. Ze zou met een helikopter naar Assen vliegen, maar door de weersomstandigheden ging dat niet.

"Door de weeromslag in Zeeland kon de vlucht last-minute niet doorgaan", schrijft Hannah Mae, die vrijdag nog optrad tijdens Concert at SEA in Zeeland. "Daarom is mijn show van vanavond in Assen gecanceld." De zangeres noemt het "ongelofelijk jammer", maar zegt dat veiligheid voorop staat. "Ik hoop jullie allemaal een andere keer te zien."

Het TT Festival heeft inmiddels een vervanger gevonden voor Hannah Mae. De organisatie maakte bekend dat de band TAXITAXI optreedt in plaats van de zangeres.