Rapper GIMS heeft zijn concert van maandagavond in AFAS Live in Amsterdam geannuleerd. De artiest schrapt om persoonlijke redenen zijn volledige tournee door Nederland, Duitsland en Zwitserland, meldt hij op de website van de concertzaal.

"Om persoonlijke redenen die ik liever privé houd, kan ik helaas mijn aankomende tour in Nederland, Duitsland en Zwitserland niet doen", aldus GIMS. "Dit is een ontzettend moeilijke beslissing, zeker omdat de tour bijna helemaal is uitverkocht. Ik weet dat dit heel laat komt, en het spijt me oprecht."

Ook zegt GIMS dat hij "even tijd voor zichzelf" nodig heeft en belooft hij later terug te keren. Bezoekers van het concert in Amsterdam zijn volgens AFAS Live per sms op de hoogte gebracht. Tickets kunnen volledig worden terugbetaald.

GIMS scoorde een grote hit in Nederland met het Franstalige lied J'me tire. De rapper werd eerder dit jaar aangeklaagd op verdenking van witwaspraktijken. Hij werd in maart vrijgelaten en staat sindsdien onder gerechtelijk toezicht.