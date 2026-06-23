Opvolger ochtendshow NPO Radio 2 nog niet bekend

Het is nog niet bekend wie na de zomer de ochtendshow op NPO Radio 2 zal presenteren. De NPO gaat de komende tijd met de omroepen in overleg over de opvolger van Jan-Willem Start Op!, laat een woordvoerder desgevraagd weten aan het ANP.

Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vegte maakten maandagavond bekend over te stappen naar Radio 10. Hun laatste uitzending op NPO Radio 2 is op 24 juli. BNNVARA laat weten dat Ruud de Wild de honneurs in de week daarna waarneemt. Daniël Lippens en Roelof de Vries zijn daarna tot en met vrijdag 28 augustus te horen. Zij zijn sinds 2025 het vaste vervangduo van Roodbeen en Kijk in de Vegte.

Roodbeen en Kijk in de Vegte gaan op Radio 10 de ochtendshow Radio 10 Staat Op! presenteren. Het duo is sinds 2018 in de ochtend van NPO Radio 2 te horen. Ze wonnen tweemaal de Gouden Radioring voor het programma. Op 29 mei 2026 was de tweeduizendste uitzending te horen.