Q-dance, de organisatie van het festival Defqon.1, heeft vrijdag in de Volkskrant een twee pagina's grote advertentie geplaatst met daarop een zwart-witfoto van het lege terrein na de afgelasting. Het hardstylefestival ging niet door omdat het KNMI code rood had afgegeven vanwege de extreme hitte. Bij de foto staat de tekst 'Forever One Tribe'.

De organisatie plaatst doorgaans in de week na het festival een advertentie om terug te blikken op het festival. "Dit is als dank aan ons publiek, maar ook aan alle betrokken partijen en medewerkers", meldt een woordvoerder. "De zwart-witfoto met het lege veld heeft dit jaar wel een dubbele lading: zowel voor de bezoekers die we helaas naar huis hebben moeten sturen, als voor ons als organisatie. Maar uiteindelijk blijft overeind: Forever One Tribe."

Defqon.1 heeft donderdag ook al een opname gedeeld van The Endshow, het slotstuk van het festival. De show werd afgelopen weekend opgenomen op het verlaten festivalterrein in Biddinghuizen. Volgens organisator Q-dance werd de volledige productie, inclusief liveacts, special effects en vuurwerk, alsnog uitgevoerd en vastgelegd, zodat bezoekers de show toch nog kunnen beleven.