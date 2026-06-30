Orgel Joke 'heel dankbaar' dat ze is gevraagd voor het WK

Orgel Joke is "heel dankbaar" dat ze is gevraagd om een show te geven in de Verenigde Staten rondom het WK Voetbal. Ze vindt het "balen" dat het Nederlands elftal is uitgeschakeld door Marokko. "Alles stond klaar om morgen te gaan vliegen", aldus Orgel Joke tegen het ANP.

Of de 77-jarige wel zal spelen op het Europees Kampioenschap in 2028, wil ze nog niet zeggen. "Dan ben ik 79, dus daar kan ik nog niets over zeggen. Op mijn leeftijd kan je niet zo ver vooruit plannen."

"Ik wil volgend jaar iets minderen. Ik doe nu de festivalmaanden, ongeveer vier keer in de maand. Maar het is best veel en ik word wel ouder. Het is ook veel werk voor mijn zoon, die alles regelt." Ook haar kleinzoon, die haar naar haar optredens rijdt, moet het leuk blijven vinden, voegt ze eraan toe. "Maar ik ga niet stoppen, zolang ik blijf zoals ik ben."