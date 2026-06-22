Orgel Joke klaar voor haar WK-avontuur

Orgel Joke is klaar om naar het WK voetbal af te reizen voor een optreden rond een wedstrijd van het Nederlands elftal. Of de reis daadwerkelijk doorgaat, hoort de 77-jarige muzikante, die eigenlijk Joke Meijer heet, naar verwachting woensdag, vertelt haar zoon Jeffrey Meijer aan het ANP.

Meijer zegt dat zijn moeder inmiddels een setlist heeft samengesteld voor het mogelijke optreden. Daarop staan onder meer Sweet Caroline, Take Me Home Country Roads, Viva Hollandia, Oranjejump en Narcotic, het nummer waarmee Orgel Joke enkele jaren geleden viral ging op sociale media.

Ook het keyboard van de Vlaardingse artiest is volgens haar zoon al opgehaald om speciaal voor de gelegenheid in feloranje kleuren te worden gewrapt.

Hoewel Meijer het optreden zelf ziet zitten, kijkt ze nog wel op tegen de reis. "Ze vindt het heel spannend, maar eerder de vlucht dan het optreden zelf", zegt haar zoon. "KLM heeft al aangeboden haar helemaal in de watten te leggen."

Outfitstress

Ook over haar outfit wordt al nagedacht. Als het optreden in Mexico plaatsvindt, kan de temperatuur oplopen tot ruim 40 graden. "Ze is al druk bezig met wat ze aan moet trekken", aldus Jeffrey. "Ze zegt dat ze het liefst iets draagt dat haar armen een beetje bedekt. Ik zei: mam, het is daar 41 graden, je kunt net zo goed in je bh gaan zitten. Daar moest ze wel om lachen, maar we gaan toch een stylist om hulp vragen."

Waar Orgel Joke uiteindelijk gaat optreden, is nog niet bekend. "Deze week wordt duidelijk of Mexico haalbaar is", zegt haar zoon. Mocht dat niet lukken, dan wordt volgens hem gekeken naar een eventuele wedstrijd van Oranje later in het toernooi in New York.

Eerder deze maand maakte Orgel Joke bekend dat ze door de FIFA is uitgenodigd om voorafgaand aan een wedstrijd van het Nederlands elftal en in de rust op te treden. Vorige week kreeg ze na een eerdere val en een breukje in haar elleboog toestemming van haar fysiotherapeut om de reis te maken.