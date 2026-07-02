Orgel Joke heeft haar agenda omgegooid nu het Nederlands elftal is uitgeschakeld bij het WK voetbal. De 77-jarige artieste zou aanvankelijk naar de Verenigde Staten vliegen, maar geeft zaterdag in plaats daarvan een optreden in het Zeeuwse Hoek.

Op sociale media deelt Orgel Joke een foto van haar keyboard dat ze speciaal voor haar optreden van een oranje kleur had laten voorzien. Bij het bericht op Instagram schrijft ze nu met haar "tof gewrapte instrument", versierd met tulpen en Nederlandse vlaggen, bij de Ballade in Zeeland te gaan optreden. "Heb er zin in", laat ze weten.

Orgel Joke maakte vorige maand bekend dat ze door de FIFA was gevraagd om voorafgaand aan een wedstrijd van het Nederlands elftal en in de rust op te treden. De reis naar de Verenigde Staten ging uiteindelijk niet meer door toen het team dinsdag werd uitgeschakeld door Marokko.