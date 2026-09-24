Originele Sugababes brengen na 26 jaar weer album uit

De oorspronkelijke leden van de Sugababes brengen voor het eerst in 26 jaar samen een nieuw album uit. Keisha Buchanan, Mutya Buena en Siobhán Donaghy hebben donderdag op Instagram aangekondigd dat hun nieuwe album op 12 februari verschijnt.

Het is het eerste album van het drietal sinds One Touch, het debuutalbum van de Sugababes uit 2000. De plaat telt twaalf nummers. Donderdag verscheen met Ghost ook de eerste single van het album.

"We wisten vanaf het begin dat we deze plaat niet wilden overhaasten", zeggen Buchanan, Buena en Donaghy. Volgens het trio werd tijdens het maken steeds duidelijker dat het album maar één titel kon krijgen: Sugababes. "Het voelt onmiskenbaar als ons."

De bezetting van de Britse meidengroep veranderde in de jaren na One Touch meerdere keren. Buchanan, Buena en Donaghy kwamen later weer bij elkaar en treden sinds enkele jaren opnieuw op onder de naam Sugababes.