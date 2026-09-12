De Britse filmproducent Jeremy Thomas is op 77-jarige leeftijd overleden. Thomas, die een Oscar won voor de film The Last Emperor, overleed vrijdagavond in zijn huis in Oxfordshire, omringd door zijn familie en dierbaren. Dat heeft zijn team bekendgemaakt aan Variety.

Thomas produceerde in een carrière van ruim vijftig jaar meer dan tachtig films. In 1988 won hij de Oscar voor beste film met The Last Emperor van regisseur Bernardo Bertolucci. De film won dat jaar in totaal negen Oscars. Thomas werkte gedurende zeventien jaar aan vijf films met Bertolucci.

Ook produceerde hij films als Sexy Beast van Jonathan Glazer, Crash van David Cronenberg en Merry Christmas Mr. Lawrence van Nagisa Oshima. Hij werkte daarnaast met regisseurs als Jim Jarmusch, Werner Herzog, Wim Wenders en Terry Gilliam.

Thomas bleef tot kort voor zijn dood actief. Hij produceerde Herzogs Bucking Fastard, die onlangs in première ging op het filmfestival van Venetië. Bad Lieutenant: Tokyo, zijn nieuwste samenwerking met de Japanse regisseur Takashi Miike, gaat zondag in première op het filmfestival van Toronto.