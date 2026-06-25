Ostermann, Smulders en Janneh bij genomineerden Poelifinario's

Lisa Ostermann, Ruud Smulders en Sarah Janneh behoren tot de genomineerden voor de VSCD Cabaretprijzen. De Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) en Theaters Diligentia & Pepijn hebben de kanshebbers voor de Poelifinario's en de Neerlands Hoop donderdag bekendgemaakt.

Ostermann maakt kans op de Poelifinario in de categorie Engagement voor haar voorstelling De Baas. Zij won deze prijs al eens in 2024. In dezelfde categorie zijn ook Louise Korthals voor Korthals in stukken en Saman Amini | Black Sheep Can Fly voor de voorstelling Integratieplan #2 - Alles is Perspectief genomineerd. Ook Korthals won deze prijs eerder, namelijk in 2019.

Voor de Poelifinario in de categorie Entertainment maakt Ruud Smulders kans voor zijn voorstelling RÜDSICHTSLOS. Zijn medekanshebbers zijn Merijn Scholten voor LEMMING en Rayen Panday voor Grip.

In de categorie Kleinkunst is Brabo Leone van Sarah Janneh genomineerd, net als De Bingo Show van Maartje & Kine en Rekhalzen van Yentl en de Boer. Laatstgenoemde duo won de kleinkunstprijs eerder in 2023.

Neerlands Hoop

Ook de genomineerden voor de Neerlands Hoop voor de meest veelbelovende makers in het cabaret zijn bekend. Dat zijn David Linszen voor Striptease van de Dood, Ayoub Kharkhach voor En verbied de vogels om te fluiten en Isabelle Kafando voor ROF DAAIMUND.

"Voor deze makers komen de mensen naar onze podia toe. De diverse lijst met genomineerden laat goed zien hoe sterk het cabaret zich het afgelopen seizoen op onze podia heeft ontwikkeld en onderscheiden", aldus VSCD-voorzitter Leontien Wiering.

De uitreiking vindt plaats tijdens het Cabaretgala op maandag 12 oktober 2026 in Theater Diligentia in Den Haag.