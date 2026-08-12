Basketbalclub Los Angeles Lakers is na ruim een jaar opnieuw voor een recordbedrag verkocht. Investeerder Josh ‌Kushner en voormalig Walt Disney-topman Bob Iger leggen 12,5 miljard dollar (bijna 11 miljard euro) neer voor de NBA-club uit Los Angeles, melden bronnen aan persbureau Bloomberg en sportzender ESPN. Zakenman Mark Walter nam de club vorig jaar juni voor 10 miljard dollar over van de familie Buss.

"Als NBA-fans van jongs af aan voelen we ons zeer vereerd om de leiding te mogen nemen over de Los Angeles Lakers, een van de meest iconische sportclubs ter wereld. We hebben enorm veel respect voor het leiderschap en de visie van Jerry en Jeanie Buss", aldus Kushner en Iger in een verklaring. De zakenmannen waren eerst van plan een nieuwe NBA-club in Las Vegas te beginnen.

Iger trad begin dit jaar terug als topman van entertainmentconcern Disney. ‌Josh Kushner is de broer van Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Donald Trump. ‌Josh werd ook in verband gebracht met het WK-investeringsplan van de FIFA.