Oud-gitarist Volumia! spant rechtszaak aan tegen De Buisonjé

Hans Paul Nieskens, de oud-gitarist en oprichter van de band Volumia!, heeft een rechtszaak aangespannen tegen Xander de Buisonjé. Dat bevestigen Nieskens en de advocaat van De Buisonjé aan het ANP na berichtgeving van het AD. Nieskens is niet betrokken bij de mogelijke Volumia!-reünie die volgend jaar zou moeten plaatsvinden en sleept de zanger voor de rechter om de rechten op de bandnaam.

De Buisonjé heeft de merknaam via een van zijn bedrijven laten registreren en wil samen met zeven andere oud-bandleden weer optreden onder de naam Volumia!. Het gezelschap kiest er naar eigen zeggen bewust voor om Nieskens daar niet in te betrekken. "De acht voormalige bandleden willen met Nieskens namelijk niets meer te maken hebben, omdat ze om uiteenlopende redenen allemaal geen vertrouwen meer in hem hebben", laat De Buisonjé daarover in een verklaring weten.

De zanger wijst op eerdere procedures die werden aangespannen en verloren door Nieskens. "Nieskens wil, ondanks deze zes verloren procedures, er nog steeds alles aan doen om te bewerkstelligen dat de acht bandleden niet zonder zijn medewerking als Volumia! op het podium gaan staan", zegt hij in het statement. De Buisonjé laat weten dat de zaak donderdag bij de rechtbank in Amsterdam dient.

Reactie Nieskens

Nieskens zegt zich niet te herkennen in het verwijt dat hij een reünie wil tegenhouden. "Ik hoop juist dat die er komt", benadrukt hij in een verklaring in handen van het ANP. "Mijn inzet is een reünie die recht doet aan ons gezamenlijke verleden, waarin het belang van de hele band vooropstaat." De oud-gitarist zegt bereid te zijn "een serieus en respectvol gesprek te voeren over een redelijke oplossing van deze kwestie".

Ook benoemt hij het ontstaan van de band. "Volumia! begon als een vriendenband op mijn zolderkamer. Wat daarna ontstond, hebben we samen opgebouwd. Als oprichter, gitarist en manager heb ik destijds de naam vastgelegd om die gezamenlijke identiteit te beschermen. Voor mij hoort de naam Volumia! bij de band als geheel", aldus Nieskens. Hij laat weten niet op de rechtszaak vooruit te willen lopen.

Volumia! begon in 1992 en scoorde hits met nummers als Afscheid, Hou Me Vast en Blijf Bij Mij. In 2002 viel de populaire band uit elkaar, waarna De Buisonjé een solocarrière startte.