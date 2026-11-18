Oud-TROS-directeur Cees den Daas is maandag op 91-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn dochter bevestigd aan het ANP na berichtgeving van de website Spreekbuis. Den Daas kampte al enige tijd met een teruglopende gezondheid en hartklachten. Hij overleed in een hospice in Hilversum.

Den Daas maakte al op jonge leeftijd kennis met de media. Zijn vader Jaap werkte als programmaleider bij de AVRO en stond onder meer aan de wieg van de Arbeidsvitaminen. Cees den Daas werkte begin jaren zestig voor de Wereldomroep. In 1968 ging hij aan het werk als verslaggever bij de nieuwe omroep TROS, waar hij verschillende amusementsprogramma's ontwikkelde waarin vaak Nederlandse artiesten centraal stonden. Een van deze programma's was de populaire muziekshow Op losse groeven.

Na een kort uitstapje bij platenmaatschappij EMI/Bovema werd Den Daas eind jaren 70 programmadirecteur radio en televisie bij de TROS. Deze functie bekleedde hij tot 1994.

Familieprogramma's

In deze periode groeide de TROS uit tot een grote publieksomroep. De omroep scoorde met grootschalige familieprogramma's, zoals Ron's Honeymoonquiz met Ron Brandsteder, Op Volle Toeren, Te land ter zee en in de lucht, Bananasplit en de shows van André van Duin. Ook op het gebied van series was TROS toonaangevend in die tijd. Medisch Centrum West en De Fabriek trokken miljoenen kijkers, net als de Amerikaanse serie The A-Team.

Den Daas kreeg vier kinderen. Zijn dochter Annemarie en zoon Keesjan werkten ook in de media. Zijn kinderen herinneren hem als "een familieman die tot het einde het leven bleef vieren".