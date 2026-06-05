De twaalfde oudejaarsconference van Guido Weijers wordt uitgezonden op SBS6, meldt Talpa. De cabaretier kondigde eind vorig jaar al aan in 2026 een oudejaarsconference te zullen spelen, maar toen was nog niet duidelijk of de voorstelling op televisie uitgezonden zou worden.

In 2024 zag Weijers om privéredenen af van de oudejaarsconference die hij had aangekondigd. Tot nu toe maakte de cabaretier elf keer een eindejaarsvoorstelling. Eerst werden die op SBS6 uitgezonden, daarna bij RTL 4.

Tom Roedolf, de zendermanager van SBS6, noemt het "fantastisch" dat Weijers met zijn oudejaarsconference terugkeert op SBS6.