Voor Royce de Vries is de nieuwe De Grote Sinterklaasfilm "extra bijzonder". Ook zijn oudste zoon speelt namelijk mee in de film, deelt De Vries op Instagram. "Daarmee hebben inmiddels drie generaties van onze familie meegespeeld in deze fantastische filmreeks. Hoe leuk is dat?!"
Ook zijn vader, de in 2021 overleden misdaadverslaggever Peter R. de Vries, speelde mee in de eerste twee delen van De Grote Sinterklaasfilm. De Vries is zelf voor de zesde keer te zien in de films. "Zo langzamerhand begin ik toch een behoorlijk indrukwekkend acteurs-cv op te bouwen", schrijft hij.
De Grote Sinterklaasfilm is sinds 1 oktober te zien in de bioscoop. Ook onder anderen Robert ten Brink, Tineke Schouten, K3, Jan Smit en Martien Meiland spelen een rol in de film.