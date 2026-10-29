Paddington: The Musical in Londen verlengd tot en met zomer 2028

De Britse versie van Paddington: The Musical wordt wegens grote vraag naar kaartjes verlengd. Dat maakte de productie van de voorstelling donderdag bekend.

De musical over het bekende beertje draait sinds november 2025 in het Savoy Theatre in Londen. "Het lijkt erop dat Londen deze beer best wel leuk vindt", schrijft de productie bij de aankondiging op Instagram. "En dankzij jullie blijft hij nog wat langer." De voorstelling wordt verlengd tot en met 25 juni 2028. Paddington: The Musical sleepte eerder dit jaar bij de uitreiking van de Olivier Awards, de belangrijkste Britse toneelprijzen, zeven prijzen in de wacht. Onder meer de prijzen voor beste hoofdrolspeler, beste regisseur en beste bijrolspeler en -speelster gingen naar de voorstelling over het beertje uit Peru dat in Londen een nieuw huis zoekt.

Paddington: The Musical is binnenkort niet alleen in het Verenigd Koninkrijk, maar ook in de Verenigde Staten en in Australië te zien. In april volgend jaar gaat in New York op Broadway de Amerikaanse versie in première en in september opent het stuk ook in het Capitol Theatre in Sydney.