Taylor Swift en Travis Kelce hebben voor hun bruiloft sterspelers van het Amerikaanse basketbalteam New York Knicks uitgenodigd. Dat bevestigen bronnen aan het Amerikaanse Page Six. Naar verluidt zou de bruiloft plaatsvinden in Madison Square Garden in New York, tevens de thuisbasis van het team.

Amerikaanse media melden dat er rond de duizend gasten worden verwacht. Op de gastenlijst voor het feest staan nu dus ook Knicks-spelers Josh Hart, Mikal Bridges, OG Anunoby, Karl-Anthony Towns en Jalen Brunson.

Vorige maand moedigde Swift de Knicks nog aan tijdens de NBA-finale, waar het basketbalteam won van de San Antonio Spurs. Na de overwinning was op beelden te zien dat Swift stond te springen van geluk. Hoewel er nog geen officiële mededelingen zijn gedaan, zijn er volgens Amerikaanse media sterke geruchten dat de bruiloft van Swift en Kelce dit weekend plaatsvindt.