Pamela Anderson wordt dit jaar geëerd tijdens het aankomende filmfestival van Turijn. De actrice krijgt de zogeheten Stella della Mole Award, een carrièreprijs voor mensen die een stempel hebben gedrukt op het wereldwijde filmlandschap.

Anderson is uitgenodigd voor een speciale screening van The Last Showgirl van Gia Coppola, waarin zij de hoofdrol speelt. "Films kunnen soms wonderen verrichten; ze kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat we iemand die we al ons hele leven kennen, voor het eerst écht ontmoeten", zegt artistiek directeur van het Torino Film Festival Giulio Base in een verklaring. "Met The Last Showgirl heeft Pamela Anderson ons die ervaring geschonken."

Dit jaar krijgt ook John Travolta de Stella della Mole Award. De carrièreprijs ging eerder naar onder anderen Spike Lee, Antonio Banderas, Angelina Jolie en Sharon Stone.

De 44e editie van het filmfestival vindt plaats van 24 november tot en met 2 december.