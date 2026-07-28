Paramount-CEO houdt vertrouwen in overname van Warner Bros.

De CEO van Paramount Skydance, David Ellison, is "ervan overtuigd" dat de overname van Warner Bros. Discovery alsnog door zal gaan. Dat schrijft hij in een bericht aan het personeel van Paramount dat is gedeeld met Amerikaanse media. Volgens Ellison zal de overname geen rechterlijke problemen opleveren.

De CEO verwacht zelfs dat de overname in de komende maanden voltooid zal worden. Paramount en Warner Bros. maakten vorige week bekend dat de overname van 110 miljard dollar niet voor volgend jaar afgerond zal worden, behalve als er eerder een uitspraak komt in de rechtszaak die twaalf Amerikaanse staten hebben aangespannen.

De staten zijn bang dat de overname zorgt voor concurrentieproblemen. Paramount Skydance zou een mediareus worden met de macht om prijzen te beïnvloeden. Volgens een districtsrechter hebben de staten bewijs gepresenteerd dat de overname in strijd is met concurrentiewetten in de Verenigde Staten. Paramount Skydance spreekt dit tegen en wijst naar de goedkeuringen die het eerder al kreeg, zoals van de Europese Commissie en het Amerikaanse ministerie van Justitie.