Paramount dicht bij deal met Amerikaanse staten over Warner Bros.

Media- en entertainmentconcern Paramount Skydance is dicht bij een akkoord met Californië en andere staten die de overname van concurrent Warner Bros. Discovery wilden tegenhouden. Openbaar aanklagers en het bedrijf sluiten mogelijk binnen enkele dagen een overeenkomst, melden meerdere media.

Toezichthouders van de regering-Trump keurden de overname van 110 miljard dollar al goed. Een groep van twaalf Amerikaanse staten spande daarop een rechtszaak aan, omdat ze bezorgd zijn over de grote marktmacht van het gecombineerde bedrijf. Na de overname zouden twee van de grootste Hollywoodstudio's onder een eigenaar vallen, naast bekende nieuwszenders en streamingplatforms.

De staten en Paramount onderhandelen onder meer over toezeggingen over het aantal bioscoopfilms dat het fusiebedrijf uitbrengt, meldt persbureau Reuters op basis van ingewijden. Daarnaast wordt er gepraat over onafhankelijk toezicht op berichtgeving van nieuwszender CNN van Warner Bros. Congresleden betichtten Paramount-topman David Ellison eerder van het beïnvloeden van berichtgeving op Paramount-nieuwszender CBS ten faveure van Donald Trump, waardoor er ook zorgen zijn over het lot van CNN na de overname.

Het is niet direct duidelijk welke andere voorwaarden voor een schikking worden besproken. Hoofdaanklager Rob Bonta van Californië zei eerder dat hij structurele concessies van Paramount wil, bijvoorbeeld de verkoop van bedrijfsonderdelen. De gesprekken lopen nog en vermoedelijk moet de groep van twaalf Democratische staten unaniem instemmen met een akkoord. Daarnaast zou instemming nodig zijn van de Amerikaanse vakbond voor scriptschrijvers.