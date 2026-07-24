Paramount en Warner Bros. pauzeren miljardenovername tot juni

Paramount Skydance en Warner Bros. Discovery hebben afgesproken hun miljardenovername niet voor juni volgend jaar af te ronden. Of er moet eerder al een uitspraak komen in de rechtszaak die twaalf Amerikaanse staten hebben aangespannen om de overname te voorkomen. De staten vrezen dat de concurrentie wegvalt als Paramount zijn branchegenoot overneemt.

Paramount stelt de overname hard te zullen verdedigen. Volgens Paramount zorgt de overname juist voor meer concurrentie. "Het samengaan van Paramount en Warner Bros. Discovery leidt tot een sterker, kapitaalkrachtig, creatief gedreven mediabedrijf dat beter is toegerust de concurrentie aan te gaan met bedrijven als Netflix, die de sector inmiddels domineren als het gaat om publiek, kwaliteitscontent en creatief talent."

Entertainment- en mediaconcern Paramount sloot in februari een overeenkomst om Warner Bros. over te nemen in een deal ter waarde van 110 miljard dollar.

Beide partijen hebben laten weten dat ze uiterlijk eind juli hun voorstellen voor een rechtszaak indienen. De verwachting is dat Paramount een datum zal willen die ervoor zorgt dat er ruim voor de deadline van juni een uitspraak ligt. De twaalf staten hebben eerder behandeling in april voorgesteld.