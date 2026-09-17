Pasgeboren kind Lady Gaga is een meisje

De pasgeboren baby van Lady Gaga en haar verloofde Michael Polansky is een meisje. Het kindje heeft de naam Rose gekregen, meldt TMZ op basis van de geboorteakte die het heeft ingezien.

Volgens de entertainmentsite werd het meisje op 9 juni geboren in het Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles.

Afgelopen weekend werd tot verrassing van velen bekend dat Lady Gaga moeder is geworden. Van de zangeres was niet publiekelijk bekend dat ze zwanger was. Media speculeerden eerder over een mogelijke draagmoeder of adoptie.