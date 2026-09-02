Pathé heeft besloten dat bioscoop CineCity Terneuzen binnenkort definitief de deuren sluit. De laatste voorstellingen worden vertoond op zondag 6 september. Het bedrijf focust zich naar eigen zeggen in Zeeland "volledig op Pathé Vlissingen".

De bioscoop in Terneuzen trekt volgens Pathé te weinig bezoekers. Het bedrijf maakte eerder al bekend dat het voornemen was het theater te sluiten. Maar "CineCity is nog een jaar open geweest, zodat bezoekers en medewerkers de gelegenheid hebben gekregen om afscheid te nemen van hun vertrouwde locatie".

De medewerkers van CineCity hebben het aanbod gekregen om hun werkzaamheden voort te zetten bij Pathé Vlissingen.