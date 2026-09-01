Patty Brard, Koen Pieter van Dijk en Remy Bonjasky maken dit jaar onderdeel uit van een supportteam om deelnemers van Stoptober zowel online als live aan te moedigen om het stoppen vol te houden. Ook influencer Lotte van Eijk en longpatholoog Danielle Cohen maken deel uit van het supportteam.

Voor Van Dijk, die in 2024 al eens ambassadeur was van Stoptober, betekent het dat hij opnieuw gaat proberen te stoppen met roken. "Ik begin aan een nieuwe frisse én fitte start. Daar hoort roken niet bij. Ik ben ook gaan boksen en bereid me nu mentaal voor om straks echt te stoppen en anderen te motiveren dat ook te doen", schrijft hij. Volgens de organisatie hebben sommige rokers meerdere pogingen nodig om te stoppen, vandaar dat Van Dijk opnieuw betrokken is.

De bekende Nederlanders reizen mee met de Stoptober Supporttour om mensen die meedoen aan Stoptober te verrassen en door moeilijke momenten heen te helpen. De tour start op 30 september in Amsterdam en gaat langs onder andere Rotterdam, Arnhem en Tilburg.

Stoptober is een initiatief van onder meer de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds. Deelnemers worden gedurende de maand oktober uitgedaagd om te stoppen met roken.