Paul Bettany en James Spader keren terug als Vision en Ultron in de nieuwe Marvel-serie VisionQuest. Marvel heeft vrijdag tijdens het D23-evenement van Disney de eerste trailer van de serie getoond, meldt Variety.

In de beelden probeert Vision, die zowel in menselijke als robotvorm te zien is, vat te krijgen op zijn verleden en zijn herinneringen aan Wanda Maximoff en hun gezin. Ook duikt Ultron weer op. Spader speelde de schurk voor het laatst in de film Avengers: Age of Ultron uit 2015.

Voor Bettany is VisionQuest zijn eerste live-actionrol als Vision sinds WandaVision uit 2021. De nieuwe serie vormt het laatste deel van een trilogie die begon met WandaVision en werd vervolgd met Agatha All Along.

VisionQuest bestaat uit acht afleveringen en verschijnt op 14 oktober op Disney+.