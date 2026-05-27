Paul McCartney hoopt dat Beatles-cover uit kluis Prince komt

Paul McCartney hoopt dat een cover die Prince opnam van het nummer The Long and Winding Road van The Beatles ooit uit de kluis van de in 2016 overleden zanger komt. Dat zei de Britse artiest in het BBC Radio 2-programma Tracks of My Years.

De 83-jarige Beatle vertelde dat hij een paar jaar geleden iemand ontmoette die zei dat Prince een cover van het nummer had opgenomen. De man in kwestie was volgens McCartney een persoonlijke fotograaf van Prince. "Hij vroeg of ik Prince The Long and Winding Road had horen zingen. Ik zei: 'Nee, dat is een van mijn nummers. Ik wist niet dat hij dat had gedaan.' Waarop hij zei: 'Hij heeft het tijdens een repetitie gezongen, hij was ergens voor aan het oefenen.' Dus hij stuurde het naar mij toe en het was echt geweldig", aldus de Britse zanger.

Volgens McCartney was de opname van Prince "best wel rocky" en liet de Amerikaan op de opname "erg goed" gitaarspel horen. Hij vroeg de erven van Prince wat er met de verborgen opname gedaan kon worden. "Ik zou er iets heel moois van kunnen maken", vond hij.

Vorige maand brachten de erfgenamen van Prince de single With This Tear uit, afkomstig van een eerder niet uitgebracht project van de artiest. De verwachting is dat later dit jaar meer muziek uit de kluis van Prince wordt gedeeld.