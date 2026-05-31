Paul McCartney nog altijd onder de indruk van The Rolling Stones

Paul McCartney was naar eigen zeggen "dolblij" dat hij mocht meewerken aan het nieuwe album van The Rolling Stones. Dat vertelt de voormalige Beatle in een interview met NME. McCartney speelt mee op het aankomende Stones-album Foreign Tongues. Eerder was hij ook al te horen op het nummer Bite My Head Off van het album Hackney Diamonds uit 2023.

Hoewel McCartney en The Rolling Stones al tientallen jaren tot de grootste namen uit de muziekgeschiedenis behoren, zegt de 83-jarige muzikant dat hij het bijzonder vond om met de band in de studio te staan. "Ik dacht: 'Ik speel met The Stones'", aldus McCartney. "Daar was ik echt enthousiast over."

Volgens de muzikant voelde de opnamesessie anders dan het maken van zijn eigen muziek. "Het enige wat ik hoefde te doen was bas spelen en geen fouten maken", grapte hij.

McCartney zei verder dat hij niet denkt aan stoppen met optreden. Volgens hem willen fans bekende nummers nog altijd live horen van de artiesten die ze hebben gemaakt.