Paul McCartney voor het eerst genomineerd voor Mercury Prize

Paul McCartney is voor het eerst in zijn loopbaan genomineerd voor de prestigieuze Mercury Prize, de prijs voor het beste album van Britse of Ierse bodem. De voormalige Beatle staat met zijn nieuwste album The Boys of Dungeon Lane tussen de twaalf kanshebbers voor de prijs.

Olivia Dean is met haar tweede studioalbum The Art of Loving ook genomineerd en wordt gezien als de favoriet nadat zij bij de Brit Awards de prijs voor het Britse album van het jaar in de wacht sleepte. Ook onder anderen Raye (This Music May Contain Hope), Florence + The Machine (Everybody Scream) en Dave (The Boy Who Played the Harp) zijn genomineerd. Andere namen in de lijst van twaalf 'albums van het jaar' zijn Jade Thirlwall met haar debuutalbum THAT'S SHOWBIZ BABY!, Nia Archives en HELP(2), het benefietalbum van War Child Records waar meerdere grote artiesten aan meewerkten.

Er zijn ook opvallende afwezigen in de lijst. Zo staat het geprezen album West End Girl van Lily Allen er niet tussen. Ook Kiss All The Time. Disco, Occasionally van popster Harry Styles ontbreekt, net als The Mountain van Gorillaz en de nieuwste albums van Ed Sheeran, Lola Young en Kneecap.

De Mercury Prize wordt sinds 1992 uitgereikt. De winnaar wordt op 22 oktober gekozen.