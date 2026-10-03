Paulien Cornelisse wordt zaterdag met rouwadvertenties in diverse kranten herdacht door bekenden en oud-collega's. De cabaretier overleed woensdag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.

In de Volkskrant, waar Cornelisse tot haar dood een column op de voorpagina had, is een volledige pagina gevuld met berichten. "Uiteindelijk is maar heel weinig écht belangrijk. Liefde. Dood. Sex. Eten. Vriendschap. Bruistabletten. Minderen. Verrekijkers", deelt de familie van Cornelisse, onder wie haar partner Chris en zoon Wiek, een citaat uit haar boek Taal is zeg maar echt mijn ding. "We nemen afscheid van Paulien in besloten kring", sluiten ze af.

In dezelfde krant wijden onder meer de mensen die zich 'team Uitgeverij Cornelisse' noemen, Theaterbureau De Mannen, de medewerkers van theater DeLaMar, comedians en medewerkers van Comedytrain, het team van De slimste mens, de KRO-NCRV en de hoofdredactie van de krant lieve woorden aan de cabaretier. Claudia de Breij en haar partner Jessica van Geel schrijven: "Hè? Lieve Paulien, zonder jou snappen we er niks van. Wat was het fijn om je te kennen. Dankjewel voor alles."

Mediawereld

NRC, de krant waar Cornelisse ook jarenlang een wekelijkse column had, plaatst een advertentie namens de hoofdredactie en redactie en benoemt haar "volstrekt originele kijk op taal". Daarbij hebben vele collega's en bekenden, voornamelijk uit de mediawereld, een gezamenlijk bericht achtergelaten. "Wij zijn verdrietig door het overlijden van Paulien Cornelisse", beginnen ze. Ze omschrijven haar als: "lief, wijs, grappig, slim, onvergetelijk". Het bericht is onderschreven door mensen als Janine Abbring, Jeroen Wollaars, Jelle Brandt Corstius, Daniel Cornelissen, Ronald Goedemondt, Arjen Lubach, Brigitte Kaandorp, Theo Maassen en Maike Meijer. Ook De Breij en Van Geel staan onder het bericht.

In Trouw en Parool staan geen rouwadvertenties, maar besteden ze wel aandacht aan het overlijden. In 'Het commentaar', de mening van Trouw, verwoord door leden van de hoofdredactie, wordt "haar grote talent voor verwondering" omschreven. "In haar eigen droogkomische stijl bood ze al analyserend en beschouwend inzicht in menselijk gedrag", aldus de krant. Parool-columnist Sylvia Witteman omschrijft een anekdote uit de boekenwinkel, waar ze deze week werd gecondoleerd met het overlijden.