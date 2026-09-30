Paulien Cornelisse moet voorstellingen annuleren om gezondheid

De geplande theatervoorstellingen van Paulien Cornelisse in DeLaMar gaan niet door. De cabaretière, die aan kanker lijdt, moet de shows afzeggen vanwege haar gezondheid, heeft het Amsterdamse theater woensdag bekendgemaakt.

"Tot onze grote spijt kan de voorstelling van Paulien Cornelisse in DeLaMar niet doorgaan. Haar gezondheid en daarmee haar energie laten het de komende tijd niet toe om op het podium te staan. We betreuren het zeer. Paulien zelf ook. We hadden ons allemaal, net als jij, zeer verheugd op haar terugkeer naar het theater", staat in een bericht van DeLaMar.

De 50-jarige Cornelisse, die momenteel op tv is als jurylid in De slimste mens, zou in Amsterdam haar terugkeer op het podium maken. In de zomer van 2024 moest ze al een theatertournee annuleren vanwege haar gezondheid. Bij de aankondiging van de shows in mei werd gemeld dat een landelijke tournee "op dit moment niet haalbaar" was.

De show in DeLaMar, met de titel Waar was ik gebleven, zou beperkt worden gespeeld tussen oktober en half januari in het decor van de musical Cabaret. Daarom zijn er op dit moment geen inhaalmogelijkheden, zegt het theater.