Elizabeth Olsen is in verwachting van haar eerste kind. Dat meldt het Amerikaanse tijdschrift People aan de hand van foto's waarop de actrice met een babybuik te zien is.

De 37-jarige Olsen, bekend van haar rol als Scarlet Witch in meerdere Marvel-films en -series, werd afgelopen week gespot terwijl ze ging lunchen in Los Angeles. De actrice droeg een witte blouse met open knoopjes, waardoor haar bollende buik goed zichtbaar was.

Olsen verwacht het kindje volgens People samen met haar echtgenoot, muzikant Robbie Arnett. De twee werden voor het eerst in 2017 samen gespot en trouwden ergens in het geheim vlak voor de coronapandemie in 2020.