De Britse prins William en zijn vrouw prinses Catherine zullen niet aanwezig zijn bij de aankomende bruiloft van Taylor Swift en Travis Kelce, meldt People. Het Amerikaanse tijdschrift maakt zo een einde aan de wekenlange speculatie, die was ontstaan nadat William had gezegd dat hij hoopte een uitnodiging te krijgen voor de bruiloft.

De prins kreeg in mei in een uitzending van Heart Radio de vraag of hij al een uitnodiging had gekregen. Hij zei toen lachend geen commentaar te geven. "Ik hoop, en ik ben er zeker van, dat er wel ergens een uitnodiging zal komen. We gaan het zien", zei de prins ook.

William ontmoette Swift en Kelce in 2024 tijdens een van haar concerten in Londen. Destijds deelde de popster een selfie met ook Williams kinderen George en Charlotte.

Swift en Kelce maakten vorig jaar hun verloving bekend. Verschillende media melden dat de bruiloft begin juli zal plaatsvinden in Madison Square Garden in New York.