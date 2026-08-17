Perez Hilton krijgt voorlopig langdurige zorg in ziekenhuis

Perez Hilton blijft voorlopig nog in het ziekenhuis, waar hij door een medisch team en gezondheidszorgprofessionals verzorgd wordt. Dat laat het team van de Amerikaanse gossipblogger in een update op zijn website weten. Hilton werd begin augustus opgenomen in het ziekenhuis, nadat hij zich live op social media iets had aangedaan.

"Op dit moment blijft Perez in het ziekenhuis en krijgt hij de medische zorg die hij nodig heeft", schrijft het team in een verklaring. "Zijn behandeling wordt voortgezet in een intramurale setting, onder begeleiding van een toegewijd team van medische en geestelijke gezondheidszorgprofessionals." Intramurale zorg is gezondheidszorg die wordt geboden tijdens een onafgebroken verblijf van meer dan 24 uur in een zorginstelling, zoals een ziekenhuis of verpleeghuis.

Het team laat verder weten dat de gossipblog van Hilton vanaf deze week weer door hen wordt bijgehouden en zich dan richt op de grootste nieuwsverhalen van de dag. Ook wordt iedereen bedankt die een berichtje heeft gestuurd en aan de 48-jarige Amerikaan heeft gedacht.