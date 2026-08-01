Komiek Pete Davidson en model Elsie Hewitt hebben co-ouderschap over hun dochter Scottie Rose. Het welzijn van hun dochter is hun "topprioriteit", zeggen ze tegen entertainmentwebsite TMZ. "We zetten ons volledig in om samen te werken en haar liefde van ons beiden te geven", aldus Davidson en Hewitt.

Davidson en Hewitt waren samen van maart 2025 tot mei 2026. In december verwelkomden zij Scottie Rose. Het kindje heeft de achternamen van beide ouders gekregen en is vernoemd naar Davidsons vader, die overleed tijdens de aanslag van 11 september 2001.