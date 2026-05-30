Pete Davidson prijst acteerwerk 'bovenmenselijke' Kim Kardashian

Pete Davidson is vol lof over de acteerkunsten van zijn ex Kim Kardashian. In zijn programma The Pete Davidson Show op Netflix zegt de komiek dat hij het knap vond van de realityster toen zij besloot om ook te gaan acteren.

"Is het niet gek dat Kim zo goed kan acteren?", vraagt Davidson zich af. "Ik weet nog dat, toen we nog bij elkaar waren, ze op een dag zei dat ze wilde acteren. En ik zei: 'Fuck yeah!' En toen bleek ze er goed in te zijn. Houd op, hoor. Ze kan zo goed acteren", zegt de 32-jarige Amerikaan. Hij noemt haar verder "bovenmenselijk" en iemand die gewoon stug doorgaat, wat er ook gebeurt.

Nikki Glaser, die samen met Kardashian te zien is in de aanstaande film The Fifth Wheel, bevestigde wat Davidson zei. "Alles wat ze wil doen, doet ze ook. Vooral als mensen zeggen dat ze dat niet kan doen. En om dan als actrice aan de slag te gaan, met alle vooroordelen die er toch al over haar bestaan, wist ze dat iedereen erop zou rekenen dat ze zou falen."

Davidson en Kardashian waren vanaf 2021 negen maanden lang een setje. Kort daarvoor was de 45-jarige realityster gescheiden van rapper Ye, voorheen bekend als Kanye West. Los van haar eigen realityseries was Kardashian onder meer te zien in de tv-serie All's Fair en American Horror Story.