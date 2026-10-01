Pete Davidson vindt het verschrikkelijk dat zijn ex Ariana Grande de laatste maanden het mikpunt is van forse kritiek op haar uiterlijk. Veel mensen uitten op sociale media hun zorgen over het magere uiterlijk van de zangeres.

"Ik vind het helemaal niks. Het is niet oké", reageert Davidson in een interview met Variety. Volgens de komiek is Grande, met wie hij in 2018 korte tijd verloofd was, "een heel sterk persoon" en trekt de zangeres zich er waarschijnlijk niet veel van aan. "Ze weet wel hoe ze hiermee om moet gaan. Ze maakt dit niet voor het eerst mee. Het komt dus wel goed met haar, maar ik vind het klote."

Grande maakte begin augustus bekend dat ze zich na afloop van de tour tijdelijk uit de schijnwerpers terugtrekt. Ze zag zich genoodzaakt om een dag later te melden dat de pauze geen verband houdt met de vele opmerkingen over haar uiterlijk en gezondheid. "Ik hoorde dat mijn fans zich zorgen maakten dat negativiteit de boel voor mij verpestte, maar dat is absoluut niet het geval", zei ze. "Meerdere dingen kunnen tegelijkertijd waar zijn. Ja, grenzen moeten worden gesteld en mensen hebben soms een pauze nodig."