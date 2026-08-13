Peter Capaldi is te zien in het nieuwe seizoen van de serie Only Murders in the Building. De Schotse acteur voegt zich volgens Deadline voor het zesde seizoen van de Hulu-serie bij een aantal collega's die, net als hij, een verleden hebben met de serie Doctor Who.

De 68-jarige Capaldi is onder meer bekend als de twaalfde versie van de tijdreizende Doctor Who. Zijn opvolger Jodie Whittaker en David Tennant, die de tiende en veertiende Doctor Who speelde, spelen ook mee in het nieuwe seizoen van Only Murders in the Building.

De nieuwe reeks speelt zich af in het Verenigd Koninkrijk. Het is voor het eerst dat de serie over de moordoplossende podcastmakers Charles (Steve Martin), Oliver (Martin Short) en Mabel (Selena Gomez) zich buiten de Verenigde Staten afspeelt. De eerste vijf seizoenen speelden zich voornamelijk in en rondom New York af. Het is nog niet bekend wanneer het nieuwe seizoen bij streamingdienst Disney+ te zien is.