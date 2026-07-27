Peter Hein van Mulligen en Willem Voogd in AVROTROS Triviant

In het spelprogramma AVROTROS Triviant doen onder anderen econoom Peter Hein van Mulligen, acteur Willem Voogd, presentatrice Sofie van den Enk en radio-dj Paul Rabbering mee. Dat heeft de omroep maandag bekendgemaakt. De BN'ers nemen het vanaf maandag 10 augustus tegen elkaar op en worden getest op hun kennis, snelheid en tactiek. Daarnaast gaan ook journalist Joyce Boverhuis, singer-songwriter Elske DeWall, cabaretiers Lisa Loeb en Johan Goossens de uitdaging aan.

Elke aflevering zijn er vijf kandidaten die vragen moeten beantwoorden uit verschillende categorieën. De deelnemer die als laatste eindigt, ligt direct uit het spel. De kandidaten die als tweede, derde en vierde eindigen, keren de volgende dag terug in een nieuwe aflevering. Degene die het spel wint, plaatst zich direct voor de finaleweek. Dan spelen de 25 winnaars van de eerdere afleveringen om de uiteindelijke winst.

Het spelprogramma is vanaf 10 augustus zes weken lang dagelijks te zien op NPO 1 en wordt gepresenteerd door Anniko van Santen.